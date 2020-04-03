حظك اليوم الجمعة 3-4-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز أنثى برج الجدي بقدرتها العالية على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاتها لتنفيذ الصواب، كم أنها تمتلك حسا عاليا في المسئولية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع المريخ في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويحسنان طاقتك العاطفية وقد تعيش وقتا هانئا مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.