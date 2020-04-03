سموم الإسكندرية تحذر من تناول الفسيخ: محتاجين أجهزة التنفس عشان كورونا

في تحذير شديد اللهجة، حذر مركز السموم في كلية طب جامعة الإسكندرية، اليوم، من تناول وجبة الفسيخ في أعياد شم النسيم.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتسبب في صعوبة وفشل التنفس وتزايد الاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف المركز أنه مع اقتراب احتفالات أعياد الربيع يحذر من تناول وجبة الفسيخ، حيث إن التسمم منها يتسبب في توقف الإشارات العصبية المسؤولة عن تحريك عضلات الجسم ومنها العضلات المسؤولة عن التنفس، ما يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة في التنفس وهنا يتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، لذلك يجب توخي الحذر الشديد.