خبير مناهج يوضح.. نموذج استباقي لمشروع "البحث" للصف الثالث الإعدادي

يستعد طلاب صفوف النقل من (الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي) لإنجار "المشروع البحثي" وهو الشرط الأساسي لانتقال الطالب للسنة التالية.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، شروط هذا البحث، ونموذج استباقي لمشروع البحث العلمي.

المشروع البحثي

تقول الدكتورة ايلارية عاطف خبير مناهج وطرق تدريس في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التلاميذ مطالبين بإعداد مشروع بحثي واحد فقط "متعدد التخصصات" بمعني أن يكون المشروع مبني على فكرة يتم استيفاء عناصرها من المواد الدراسية التي درسها الطلاب.

يتكون المشروع من عدة عناصر هي: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

كيف سيتم اختيار المشاريع البحثية للطلاب؟

توضح "دكتورة ايلارية"، عند تصميم مناهج لمرحلة دراسية معينة، يتم مراعاة أن تكون المواد المعرفية متكاملة، ومتشابكة، بحيث أن تدريس تلك المواد معًا تحقق أهداف محددة لها علاقة بالعمر العقلي والزمني للطالب

نموذج مشروع بحثي للصف الأول الإعدادي

في مناهج الصف الثالث الإعدادي يدرس الطلاب تاريخ مصر في النصف الثاني في القرن العشرين، بداية من ثورة 1952 ، مرورًا بالعدوان الثلاثي على مصر، وحتى حرب النكسة عام 1967، نهاية بانتصار أكتوبر 73.

سيقوم الطالب بتقديم بحث عن تاريخ مصر في تلك الحقبة من خلال تكامل المواد

في مادة اللغة العربية: يكتب الطالب نبذه عن مصر في النصف الثاني في القرن العشرين بلغة عربية مناسبة، بعلامات ترقيم

في مادة الرياضيات: يتم راسة الأشكال البيانية ورسم الدائرة، يمكن للطالب رسم شكل بياني عن انتاج مصر الزراعي في تلك الفترة، أو عن علاقاتها بتلك الدول على مستوى العالم

مادة العلوم، يدرس الطلاب في تلك المرحلة الكهرباء الفيزيائية، وأنسب نموذج عنها هو السد العالي.

فيمكن كتابة فقرة عن كيفية الاستفادة من توليد الكهرباء من السد العال ي.

المصادر العلمية للمشروع البحث

يمكن للطالب الاستعانة بالعديد من المصادر ومنها

الكتاب المدرسي، وهو مصدر أولى للطب

إرشادات المدرسين

مكتبة المعرفة

الكتب الخارجية