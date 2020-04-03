مطار مرسى علم يستعد لاستقبال طائرة المصريين العالقين في أمريكا

أنهى مسؤولو مطار مرسى علم الدولي جميع الترتيبات لاستقبال رحلة طائرة المصريين العالقين المصريين فى أمريكا والتي من المقرر وصولها مطار مرسى علم في الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.

كشف مصدر مسؤول بمطار مرسى علم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن مدير وقيادات المطار ومدير العلاقات العامة ومسؤولي البحر الأحمر ومدير الحجر الصحي سيكونون في استقبال المصريين لدى وصولهم المطار.

وأشار المصدر إلى أنه بمجرد إنهاء إجراءات وصول المصريين العالقين في أمريكا سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الحجر الصحي ثم يتوجهون مباشرة إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم لحجزهم لمدة 14 يوما، يأتي ذلك كإجراء احترازي في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، كشفت لـ"الوطن"، أنه تقرر تحويل وصول رحلة العالقين المصريين القادمة من واشنطن، للهبوط بمطار مرسى علم الدولي، بدلا من مطار القاهرة الدولي، وإنهاء إجراءات وصولهم هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما.