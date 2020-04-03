"إياتا": حركة النقل الجوي للركاب تسجل تراجعا بـ14.1% بسبب كورونا

سجلت حركة النقل الجوي للركاب، المتأثرة بشدة من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" تراجعا بـ14.1% في العالم خلال فبراير الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، في بيان "هذا أكبر تراجع منذ 11 سبتمبر، ويعكس تدهور الرحلات الداخلية في الصين والهبوط الحاد للطلب العالمي من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب انتشار "كوفيد-19" والقيود على السفر التي فرضتها الحكومات".

وأوضح المدير العام للمنظمة، ألكسندر دو جونياك، أن انخفاض حركة النقل الجوي للركاب (العالمية والمحلية) يعد "حادا، لكن الهبوط بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغ 41 بالمئة. ويزداد الأمر سوءا"، مضيفا:"هذه بلا شك أكبر أزمة يشهدها القطاع على الإطلاق".

تراجع حركة الركاب الدولية بنسبة 10.1% في فبراير الماضي

وتوقع الاتحاد الأسبوع الماضي أن تحرم أزمة كورونا المستجد قطاع النقل الجوي من مداخيل بقيمة 252 مليار دولار هذا العام.

وتراجعت حركة الركاب الدولية بنسبة 10.1% في فبراير مقارنة بالفترة نفسها عام 2019. وهذا أسوأ تراجع منذ وباء متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) التي أدت إلى وفاة 774 شخصا حول العالم في 2002-2003.

وفي فبراير الماضي، وباستثناء شركات النقل الجوي الأوروبية (+0.2 بالمئة) وفي الشرق الأوسط (+1.6 بالمئة)، سجلت جميع شركات النقل الجوي تراجعا في حركة الركاب الدولية.

أما حركة الركاب المحلية، فتراجعت بـ20% في فبراير، نتيجة انهيار حركة النقل الجوي الصينية (-83.6 بالمئة)، وهو التراجع الأشد منذ أن بدأ اتحاد النقل الجوي الدولي متابعة الأسواق عام 2000.