استطلاع: 40% من الأمريكيين تأثرت وظائفهم بسبب تفشي كورونا

أظهر استطلاع جديد للرأي أن 4 من بين كل 10 أمريكيين فقدوا وظائفهم أو تناقص دخلهم الوظيفي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "كيه.إف.إف" الأمريكية للأبحاث الميدانية ونشرت نتائجه اليوم، إلى أن 39% من الأمريكيين فقدوا وظائفهم أو بعض ما يحصلون عليه من دخل بسبب الانتشار الوبائي للفيروس.

وأوضح الاستطلاع أن 54% من بين هؤلاء هم من العاملين بالوظائف المؤقتة و47% من الآباء والأمهات ممن تقل أعمار أبنائهم عن 18%.

وتأتي نتائج الاستطلاع، بعدما أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، عن أن المطالبات بإعانات البطالة قفزت، الأسبوع الماضي، إلى 6.65 مليون شخص بالمقارنة ب 3.28 مليون في الأسبوع السابق والذي كان في حد ذاته يمثل خمسة أمثال أعلى مستوى قياسي وصل إليه في عام 1982.وجاءت تلك البيانات نتيجة التعليمات الخاصة ببقاء المواطنين في منازلهم في أنحاء الولايات المتحدة لوقف انتشار كورونا.

و كشف الاستطلاع عن أن 57% من الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من أنهم يعرضون أنفسهم للخطر بسبب التعرض للوباء نظرا لعدم تمكنهم من البقاء في المنزل وفقدان وظائفهم وهي نسبة زادت عن مستواها قبل أسبوعين حين بلغت 37%.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، أن عدد وفيات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، تجاوز عتبة الـ6 آلاف، وفقا لماذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الجامعة، التي تعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19"، في بيان، أن العدد الإجمالي للوفيات بكورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا.