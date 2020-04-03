ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26 حالة

ارتفع عدد الوفيات بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في أستراليا إلى 26 حالة وفاة، بعد وفاة رجل في الثمانينات من العمر بمستشفى في ولاية فيكتوريا ووفاة امرأة تبلغ من العمر 74 عاما في مستشفى بولاية نيو ساوث ويلز.

بالنسبة لإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في أستراليا فقد وصل إلى 5224 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الإصابات في أستراليا بـ 2389 حالة إلا أن كبيرة المسؤولين في وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز "كيري شانت"، أشادت باستقرار أعداد الإصابات الجديدة في الولاية حيث سجل 91 حالة جديدة فقط، منذ أمس.

وأشارت شانت إلى أن هذه هي المرة الأولى، منذ 21 مارس الماضي، التي يقل فيه الارتفاع في الولاية عن 100 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن قوانين الإغلاق والتباعد الاجتماعي والقيود على الحركة والتجمعات ستبقى سارية المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل.

وأوضح موريسون، أن إيجاد لقاح لكورونا سيكون أمرا أساسيا لتخفيف هذه الإجراءات والقيود وصولا إلى رفعها بشكل كامل.