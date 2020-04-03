ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 79 ألف حالة

سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم، بواقع 6174 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأظهرت إحصاءات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 79 ألفا و696 حالة، والوفيات إلى 1017 شخصا.

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية، أمس، أن وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" انتقل إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية.

وجاء ذلك في معرض رد المعهد على سؤال من صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، وتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط، ولا يشمل العاملين في عيادات الأطباء والمعامل ودور المسنين وبيوت الرعاية أو القائمين على شؤون خدمات العيادات الخارجية.

وأوضح المعهد الألماني، أن هذا الأمر يعني أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.