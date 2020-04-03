شركة بولندية تصمم أجهزة تنفس صناعية لمصابي كورونا بـ 44 يورو

قال الدكتور محمود الشربيني أستاذ العناية المركزة والخبير في علاج الحالات الحرجة في مصر وبريطانيا، إن تكدس غرف العناية المركزة على مستوى دول العالم بضحايا وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذى يصيب الجهاز التنفسي في الإنسان، سبب في حدوث نقص شديد، حتى في أكبر الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، في عدد أجهزة التنفس الاصطناعي المتاحة لإنقاذ حياة المرضى المصابين بفشل في وظيفة الرئتين والتنفس.

وقال الشربيني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشركات العالمية المنتجة لهذه الأجهزة تسابق الزمن لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي بكميات كبيرة وبأسعار زهيدة جدا للوفاء باحتياجات المستشفيات على مستوى العالم وإنقاذ آلاف الأرواح.

ونوه الشربيني بنجاح شركة بولندية في تصميم جهاز تنفس اصطناعي أطلقت عليه اسم VENTILAID "فنتيل إيد" بسعر لا يتعدى 44 يورو "حوالي 750 جنيها مصريا"، وهو سعر زهيد جدا إذا ما قورن بسعر الأجهزة الحالية غالية التكلفة.

وأضاف أستاذ العناية المركزة، أنه لظروف جائحة كورونا وإدراكا من تلك الشركة لمسؤوليتها الإنسانية تجاه خدمة البشرية، منحت حقوق التصنيع لكل دول العالم مجانا، داعيًا شركات الأجهزة الطبية المصرية إلى تصنيع الجهاز محليا، وانتهازا لفرصة سماح الشركة المصممة للجهاز، نظرا لرخص تكلفة إنتاجة.

وأشار الشربيني، إلى أن أسعار أجهزة التنفس الصناعي يتراوح سعرها في السوق المصرية ما بين نصف مليون إلى مليون جنيه مصري.