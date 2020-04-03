ضبط 6 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية ومخدرات خلال حملة أمنية شنتها الأجهزة على مركز بنها بالمحافظة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير، مأمور مركز بنها، بقيام حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد. ا.م." 39 عاما، عاطل، وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها 12 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 120 جراما وهاتف محمول، و"عدنان ع. م." 32 عاما، عاطل، وبحوزته بندقية آلية، و"محمد ف. م."، 33 عاما، عاطل، وبحوزته بندقية آلية، وأحمد م. ص." 42 عاما، عاطل وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها 9 طلقة من ذات العيار، و"أحمد س. ج." 32 عاما، عاطل، وبحوزته بندقية آلية، و"شعبان ا. ب."، 28عاما، عاطل، وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام وبخزينتها 14 طلقة من ذات العيار.

تم تحرير محاضر للمتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.