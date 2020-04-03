بالفيديو.. إرشادات الصحة لحماية أطفالك من فيروس كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان، فيديو توعوي يتضمن بعض الإرشادات الواجب اتباعها في المنزل لحماية الأطفال من فيروس كورونا المستجد.

وتقدم "الوطن" فيما يلي الإرشادات الوقائية وفقا لما نشرته وزارة الصحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الصحة لحماية الأطفال من فيروس كورونا المستجد

ـ تشجيع الطفل على ممارسة الألعاب الرياضية في المنزل، كنط الحبل، فالرياضة تقوي الجهاز المناعي.

ـ المواظبة على تقليم أظافر الأطفال دائما، لأنها أكثر الأماكن التي تحمل الفيروسات والجراثيم.

ـ الاهتمام بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات، كالفاكهة والخضروات.

ـ الابتعاد عن الوجبات الجاهزة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت بالأمس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.