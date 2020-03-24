صور.. "تعليم القاهرة" تستخدم كاشف الحرارة لفحص العاملين

قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وتنفذ كل التوجيهات التي أقرتها الدولة ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنه يجرى تطهير مبنى ديوان المديرية والإدارات التعليمية.

وأضاف عطية، لـ"الوطن"، أن إدارتي الأمن وشؤون الديون تستخدمان كاشف الحرارة لقياس درجة الحرارة لجميع العاملين والجمهور قبل دخول مبنى ديوان المديرية عن طريق جهاز قياس درجة الحرارة عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد نشر ملصقات ولافتات توعوية في أرجاء الديوان وفق توجيهات وزير التربية والتعليم، إضافة إلى التنبيه على الجميع بارتداء القفازات والكمامات الواقية وجرى توزيع عدد منها على العاملين.