"الداخلية" تواصل "كلنا واحد" في 776 فرعا تجاريا بـ 30 % تخفيضات

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بالأسعار المخفضة.

وانطلقت تلك المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الجاري لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور ، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجاني – المحلاوي – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق) بإجمالي 18 سلسلة بـ776 فرعا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة (أرما – الوليلي – المتحدة – زمزم – دومتي – العابد للحوم المجمدة – شاي العصاري – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).