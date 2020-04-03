4 رسائل من البرلمان للشعب المصري للتغلب على فيروس كورونا

وجه مجلس النواب في بيانه الصادر منذ قليل، 4 رسائل للشعب المصري وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة كورونا، حيث توجه هذه الرسائل بضرورة التزام المواطنين بالمسؤولية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وراهن مجلس النواب على وعي المصريين ودور كل فرد دور في وقف انتشار الوباء الجامح على مستوى العالم وليس مصر وحدها، موجها الشعب بعدم الضغط على الموارد الطبية وترشيد استخدامها، ومشددا على ضرورة تجنب الشائعات.

ويعد البيان الصادر عن البرلمان منذ قليل، هو السادس منذ بداية أزمة فيروس كورونا، حيث يعمل جنبا بجنب وفقا للتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أزمة انتشار هذا الفيروس عالميا.