الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 8 مناطق هي "العزب بمسطرد، أرض الجولف، تريومف، شارع عثمان بن عفان، شارع نخلة المطيعي، منطقة ألماظة، قاعدة ألماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكري"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الأحد المقبل، حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لأعمال الحفر للكباري بشارع بن الحكم بمنطقة المطرية.

وطالبت الشركة في بيانها أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.