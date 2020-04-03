لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 8 مناطق في القاهرة الأحد المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة، لمدة 12 ساعة، اعتبارا من العاشرة صباح الأحد المقبل حتى العاشرة مساء اليوم نفسه، لأعمال الحفر للكباري بشارع بن الحكم بمنطقة المطرية.

وأكدت الشركة انقطاع المياه عن مناطق "العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعى –منطقة ألماظة – قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكري".

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.