"تموين مطروح" يواصل حملاته لضبط الأسواق في مجال المستلزمات الطبية

تمكنت مديرية تموين مطروح بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر عبارة عن 3325 جوانتي طبي و30 عبوة كحول إثيلي، خلال حملة تموينية، اليوم الجمعة.

وقال المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم الجمعة، إن الحملة نجحت في ضبط شخص يدعى "أ. م. ك"، صاحب أحد محلات المستلزمات الطبية، وبحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وبفحصها تبين أنها تتضمن عدد 3325 جوانتي طبي وعدد 30 عبوة كحول إثيلي.

وأضاف "أبواليزيد"، أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات من المستلزمات والكحول مجهولة المصدر، وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للنظر والتصرف.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة.