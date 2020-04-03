صحة الشرقية تجري فحوصات لمخالطي مصاب كورونا بديرب نجم

توجه فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالشرقية، إلى قرية "كفر إكراش" بديرب نجم، لإجراء الفحوصات اللازمة لمخالطي المحامي المصاب بكورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل المخالطين من أسرة المريض والجيران في ضوء الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

وكان مستشفى حميات الزقازيق، استقبل محام مصاب بفيروس كورونا وجاري تحويله إلى أحد مستشفيات الغزل.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، إن مستشفى حميات الزقازيق استقبل "م. ر. ه. ع." 44 عاما، محام حر، مصاب بأعراض ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق في التنفس.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ "الوطن"، أنه تم احتجاز المصاب داخل إحدى غرف العزل وخضع لفحوصات كورونا واظهرت نتيجة التحاليل إصابته بالفيروس.

وأشار المصدر إلى أن المصاب يقيم في القاهرة ومسقط رأسه بديرب نجم وأثناء وجوده لزيارة أسرته شعر بأعراض كورونا نصحه أصدقاؤه بالخضوع للفحوصات.

ولفت إلى أنه جاري استدعاء الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى عزل بأقرب محافظة مجاورة. مرجحا انه سيتم نقله على الأغلب إلى مستشفى تمي الأمديد بالدقهلية.

وفي السياق ذاته ناشدت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر واتباع جميع التعليمات والالتزام بكافة القرارات التي تتخدها الدولة منعا لانتشار وباء كورونا حرصا على سلامة المواطنين.