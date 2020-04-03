بالصور.. غرف المصريين العائدين من أمريكا وتعليمات فندق الإقامة بمرسي علم

تلقى المصريون العائدون من أمريكا، في الرحلة التي وصلت صباح اليوم الجمعة، إلى مطار مرسي علم الدولي، عدة تعليمات من مسؤلي فندق الإقامة خلال مدة العزل.

كشف "م. أ" أحد المواطنين المصريين العائدين من أمريكا، من نزلاء الفندق، أن تعليمات الإدارة انحصرت في الالتزام بالغرف وعدم الخروج منها مطلقا، وأن كل فرد مسؤول عن نظافة غرفته ولا يسمح لأحد بالدخول إليه، وسيتم خضوعهم للكشف وقياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحآ ومساء، وعليهم الإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة.

وأكد المواطن العائد، على حسن المعاملة التي تلقاها الجميع منذ أن وطأت أقدامهم مطار مرسى علم، مشيدا بالمسؤولين الذين أنهوا الإجراءات في وقت قياسي، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي عليهم فور نزولهم من سلم الطائرة بواسطة الحجر الصحي بمطار مرسى علم، مشيرا إلى عملية التنظيم في نقلهم إلى فندق سياحي عبر أتوبيسات سياحية، حيث استقبلهم المسؤولون بلطف وترحاب، وتم تعقيم وتطهير أمتعتهم الشخصية ثم تسكينهم في غرف مفردة تطل على البحر.

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم الجمعة، عن إنهاء إجراءات 275 من المصريين العالقين بأمريكا بينهم 18 طفلا، لدى وصولهم مطار مرسى علم الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدا أن جميعهم بخير.

وتوجه جميع ركاب الطائرة عبر أتوبيسات سياحية مخصصة لهم إلى أحد الفنادق السياحية وسط تواجد أمني مكثف، وذلك لوضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا تحت إشراف طبي، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس.

وأعلنت صحة البحر الأحمر، عن توقيع الكشف الطبي على العائدين فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي بالمطار، بالتنسيق مع مسؤولي مطار مرسي علم الدولي، وتم تخصيص فريق طبى كامل لمرافقتهم في فندق الإقامة.