مدينة زويل تبتكر نظاما لكشف كورونا.. وتؤكد جاهزيته خلال شهور مجانا

ابتكرت مدينة زويل، نظام ذكاء اصطناعي للتعرف على حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي انتشر في العالم بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

وكشفت مدينة زويل في بيان لها، أن من المشاكل التي تواجه القطاع الطبي في مصر وكثير من البلاد النامية عدم وجود طريقة رخيصة وسريعة للتعرف على إصابات الكورونا، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية أكدت أن اختبار تفاعل البلمرة المتسلس له نسبة خطأ ويحتاج إلى فنيين مدربين لتقليل الأخطاء الناتجة أثناء أخذ العينات ونقلها وحفظها، بجانب التشغيل الخاطئ لأجهزة الكشف وسلامة السوائل والكيماويات المستعملة.

وأوضحت، أن نظام النظام الذي جرى ابتكاره، يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم العميق للتعرف على حالات الكورونا من صور X-rayوصور CT Scan، لمساعدة المختصين في القطاع الطبي المصري في الوصول إلى تشخيص دقيق.

ولفتت إلى أن فريقها البحثي، جمع العديد من صور الأشعة السينية وعمل نظام أولي للتعرف على حالات الكورونا بدقة جيدة، مشيرة إلى أنها تقدمت بمقترح بحثي لأكاديمية البحث العلمي لتطوير النظام بتدريبه على قاعدة كبيرة من صور الأشعة السينية الموجودة في قواعد البيانات المعتمدة وصور من الحالات المصرية.

وأضافت: "بعد تقييم النظام سيجري توفيره مجاناً للقطاع الطبي في مصر من خلال مركز البحوث في مدينة زويل، وبعد اعتماده عالمياً وإضافة قدرات تشخيصية تحليلية متميزة له يمكن تسويقه عالمياً ليسهم في إحداث طفرة في الاقتصاد المعرفي في مصر"، مؤكدة أنه من المتوقع أن يكون النظام مكتمل تماماً خلال بضعة أشهر.