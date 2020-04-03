طبيب تخدير بأسبانيا: الأوضاع ستتحسن.. والسلطات تأخرت في مواجهة كورونا

قال حسام الخراط، طبيب تخدير وإنعاش في مستشفى الملك خوان كارلوس في مدريد، إن أوضاع أسبانيا ستتحسن في الأيام المقبلة بشأن مستوى معدل الإصابات بمرض كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ضد كورونا"، عبر شاشة "DMC"، أن هناك خطط لمواجهة فيروس كورونا منذ 3 أسابيع، مؤكدًا أن الالتزام شبه كامل من الشعب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الإسبانية تأخرت في اتخاذ الإجراءات.

وأتم: "أهم شيء هو عدم انتشار هذا المرض، أو الانتشار بشكل بطيء، وهذا الأمر يعود إلى التزام الشعوب بالبقاء في البيت وعدم الذهاب إلى أماكن الازدحام، ويجب ترك مسافة متر أو مترين".