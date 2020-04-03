محمد عدوية لـ"الوطن": سجلنا وصورنا "أبطال بلدنا" فى 24 ساعة

أعرب الفنان محمد عدوية عن سعادته لمشاركته في أغنية "أبطال بلدنا" التي أهداها حزب "مستقبل وطن" لجيش مصر الأبيض (الأطقم الطبية) والشرطة والقوات المسلحة لممارسة عملهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال عدوية لـ"الوطن": "عرضت علي الأغنية من مسئولو حزب مستقبل وطن، وأعجبت بالفكرة كثيرا، وكنت حابب أن أقدم أغنية لأبطال مصر من الأطباء ورجال الجيش والشرطة في ظل الظروف الصعبة التي نعيش فيها، والتي يخاطرون فيها بأرواحهم من أجلنا".

وأضاف: "استطعنا أن نسجل وننجز الأغنية بتصويرها خلال 24 ساعة، ولابد من توجيه شكر للحزب الذي وفر كل سبل النجاح من أجل خروج الأغنية للنور".