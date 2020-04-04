بسبب كورونا.. غلق شواطئ دمياط الجديدة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم

قام جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن دمياط بإغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة أمام سكان المدينة ورواد الشاطئ لمنع التجمعات ومواجهة إنتشار فيروس كورونا وذلك تفعيلا للقرار المتخذ بإغلاق الشاطئ اعتبارا من السبت الماضي وحتي إشعار آخر للحفاظ علي صحة سكان المدينة.

وناشد رئيس الجهاز سكان المدينة بإلتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع التجمعات والحد من إنتشار الفيروس ولتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق أكد رئيس الجهاز مواصلة إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير و بالتنسيق مع قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة شن الحملات المكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات و المحال التجارية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه،غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

هذا وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم وعلي جانب آخر شدد رئيس الجهاز علي إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة بإستمرار حملات تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة بالمدينة حفاظا علي صحة وسلامة سكان المدينة.