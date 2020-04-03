شوقي: ندرس آلية لتعويض المتبقي من مناهج الثانوية العامة في الكليات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى التواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، لوضع آلية تساعد طلاب الثانوية العامة لتدارك ما لم يدرسوه، خلال أول أسبوعين من دراستهم الجامعية.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة "إكسترا نيوز": "لو طالب مقدم على كلية الطب هيبقى فايته في المواد المؤهلة لكلية الطب حاجات مهمة، ودي مسؤولية كلية الطب إنها تعوض الجزء ده، ونفس الشيء في كلية الهندسة هيبقى فايت الطلاب قدر معين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية وهياخدوها في أول سنة في الكلية، وهيبقى ده أبسط كتير من تغيير موعد الامتحانات".

وتابع: "هيكون فيه فترة تمهيدية قد تكون أسبوعين، فيها نوع من التأسيس، وهيتغير إلى حد ما توزيع المناهج، وممكن يضاف أسبوع أو اتنين لتعويضهم عن هذه المواد بأي شكل تراه الكلية، لأن كل جامعة بيطلعلها التوجيه وهما يشوفوا تطبيقه بالطريقة المناسبة".

وأكد أن مستشاري المواد في الوزراة يعملون على ضبط المناهج في الوقت الحالي، لعلاج ما سيفوت الطلاب من مناهج دراسية بسبب أزمة كورونا.