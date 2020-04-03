عاجل.. تركيا تفرض حظر تجوال على المواطنين أقل من 20 عاما

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرض حظر تجول جزئي على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم.

وقرر أردوغان في وقت سابق، اليوم، إيقاف دخول وخروج المركبات إلى 31 مدينة اعتبار من منتصف ليل اليوم.

وسجلت السلطات الصحية التركية، اليوم، 2786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 20 ألف و921 و69 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 425.

إصابة أحد أعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا بالوباء

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن 16160 فحصا جرى إجراؤه في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إجمالي الفحوصات التي أجريت في البلاد منذ بدء التفشي إلى 141716.

وأشار الوزير التركي، إلى إصابة أحد أعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا بالوباء، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.