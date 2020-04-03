عاجل.. الصحة تكشف تفاصيل تسجيل 120 حالة مصابة بفيروس كورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينهم 3 أجانب و117 مصريا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي جرى اكتشافها والإعلان عنها سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن جرى تسجيل 8 حالات وفاة، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة. وبحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة والسكان منذ انتشار فيروس كورونا يعتبر اليوم أعلى معدل في الإصابات والوفيات.

وأكدت وزارة الصحة مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أُعلن عنه، وأنه فور ظهور أي إصابات سيجري الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما جرى تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.