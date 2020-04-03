افتتاح مستشفى ملوي الجديد لاستقبال حالات كورونا

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى ملوي العام، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تفقد المحافظ غرف العزل المجهزة بالمستشفى ،حيث اطمئن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أي حالات إصابة، والانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبيه اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الفرق الطبية في المحافظة، ونقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، لجميع الفرق الطبية التي تواصل الليل بالنهار لمواجهه هذا المرض، معربا عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذي يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد في الفترة الراهنة، داعيا المولى عز وجل أن تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض.

أكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة، وسلم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفى 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبيه للمواطنين، لافتا أن هناك تواصل يومي بين جميع أطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة الالتزام في منازلهم لمنع انتشار العدوى.

أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية، وتبلغ سعتها 134 سريرا، منهم 109 سرير داخلي و25 سرير عناية مركزة.