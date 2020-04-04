جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية والتي تقع على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين، مما ادى إلى إصابة شاب بشظايا قنبلة صوتية وعشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة من الجنود، ما أدى لاندلاع مواجهات، أدت إلى إصابة شاب بشظايا قنبلة صوت باليد نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال لتلقي العلاج، اضافة إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وفي سياق آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي بعد اعتقاله صباح اليوم في معتقل "المسكوبية" تخلله اعتداء بالضرب المبرح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن التحقيق مع الوزير الهدمي تركّز على المساعدات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطنين في مدينة القدس الشرقية المحتلة لمواجهة وباء كورونا المستجد"كوفيد 19".

ونقلت الوكالة عن الهدمي قوله: إن "شرطة الاحتلال ومخابراته قامت باقتحام منزلي فجر اليوم بصورة همجية، وفجروا بوابة المنزل وعاثوا فيه فسادا، وفتشوا كل الغرف، وهو ما تسبب بحالة من الرعب لدى أطفالي خاصة لأنهم استخدموا الكلاب البوليسية".

وأضاف الهدمي: "اعتدوا علي بالضرب المبرح داخل معتقل المسكوبية، وأجبروني على وضع كمامة مستخدمة عليها آثار دماء".