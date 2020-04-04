الرئيس الأمريكي: سأدرس بجدية بالغة حزمة دعم للبنية التحتية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيدرس بجدية بالغة حزمة دعم للبنية التحتية، خلال اجتماع مع رؤساء شركات النفط الأمريكية في البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، في وقت سابق، أن ترامب سيتصدى لأي محاولات للتواطؤ في أسواق الطاقة تؤثر على الصناعة الأمريكية.

وأوضح كودلو، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تملي قرارات إنتاج النفط على الشركات الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتجاوز عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في ولاية نيويورك الأمريكية، عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر2001، في الولاية نفسها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ووفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، فقد وصل عدد الوفيات بكورونا المستجد في نيويورك وحدها، اليوم، إلى 2935 حالة، منذ ظهور الحالة الأولى بالولاية قبل نحو 5 أسابيع، ومن المتوقع أن يزيد ذلك العدد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، فيما كانت حصيلة هجمات 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في مانهاتن نحو 2700 شخص.

وتعد نيويورك، التي أُعلنت الشهر الماضي منطقة كوارث، الولاية الأكثر تضررا من تفشي الوباء، إذ تجاوزت حالات الإصابة المسجلة فيها 100 ألف حالة، من أصل نحو 250 ألف حالة مسجلة على مستوى الولايات المتحدة، بينما تقترب حالات الوفاة من 3 آلاف حالة من أصل نحو 12 ألف حالة وفاة على مستوى البلاد.