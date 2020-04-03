ترامب: روسيا والسعودية ستتوصلان إلى اتفاق بشأن أسواق النفط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأن روسيا والسعودية ستتوصلان إلى اتفاق بشأن الوضع الحالي في أسواق النفط قريبا.

وقال ترامب للصحفيين: "سيكون أمرا رائعا لروسيا والمملكة العربية السعودية​​​. آمل أن يبرما هذا الاتفاق - هذا ما أخبروني به آمل أن يحدث هذا قريبا، آمل أن يعلنوا عنه قريبا"، وفقا لما نشرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وأشار ترامب إلى أنه يمكن تخفيض حجم الإنتاج من 10 إلى 15 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن قطاع النفط في العالم مدمر، وهذا الأمر سيئ جدا بالنسبة لروسيا وللسعودية سيء جدا لكلاهما على حد سواء. أعتقد أنهما ستبرمان صفقة".

وارتفعت أسعار النفط العالمية، في وقت سابق، بنسبة 30%، وفقا لبيانات التداول، بعد اتصال ترامب هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ودعت السعودية، أمس، إلى عقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول المصدرة النفط "أوبك" ومجموعة من الدول المنتجة الأخرى، سعيًا للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن المنشود في الأسواق البترولية.