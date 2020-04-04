توصيل من الباب للباب.. تعرف على سعر وموعد خدمة "وصلّي" من كريم

أعلنت شركة النقل التشاركي "كريم" عن إطلاق خدمة جديدة بعنوان "وصلّي" والتي تهدف إلى توصيل الطرود التي يرغب العملاء في إرسالها فيما بينهم من الباب إلى الباب.

وأتاحت كريم خدمة "وصلّي" في القاهرة وسيجري تفعيلها قريبا بالإسكندرية، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، كما يمكن للعملاء استخدام الخدمة فقط من خلال الحجز مسبقا والدفع عن طريق التطبيق أو استلام النقدية من المُستلم.

وتقوم خدمة "وصلّي" على إيصال الطرود من مكان إلى آخر، حيث يقوم كابتن من الشركة باستلام وتوصيل الطرد إلى المكان المراد، مع إمكانية تتبع الطرد حتى وصوله، والدفع نقدي عند التسليم أو عن طريق البطاقات الائتمانية أو محفظة كريم لتخدم هذه الخدمة العديد من الأفراد وخاصة كبار السن على وجه التحديد لتجنب احتكاكهم بالزحام والتجمعات.

وتبلغ تكلفة الخدمة الجديدة نفس تكلفة خدمة "جو أوفر"، ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة "كريم"، فإن فتحة العداد في جو أوفر تصل إلى 5.59 جنيه، و1.69 جنيه لكل كيلومتر، و26.31 جنيه لكل ساعة انتظار، علما بأن الحد الأدنى للرحلة هو 8 جنيهات.