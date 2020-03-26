"أوبر وكريم" تعلقان العمل في ساعات حظر التجول: نحترم قرارات الدولة

وجهت شركة "Careem" للنقل، رسالة لعملائها على هواتفهم المحمولة، بأن تطبيق Careem وCareem Bus سيتم إغلاقها أثناء ساعات حظر التجول، احتراماً للقرارات المستجدة، وحرصاً على سلامة الركاب والسائقين، كما وضعت الشركة نفس الرسالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وطلبت الشركة من المستخدمين الحرص على حساب الوقت المستغرق للرحلة، بالإضافة لوقت عودة الكابتن إلى منزله لتفادي وجوده في الشارع وقت حظر التجوال.

فيما أعلنت شركة "أوبر"، عبر رسالة نصية لعملائها، تعليق خدمات الشركة في ساعات معينة من اليوم، موجهة لهم بعض نصائح الأمن والسلامة خلال الرحلة لحماية عملائها وسائقيها.

وأكدت شركة "أوبر"، في رسالتها للعملاء، أنه تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية للمساعدة في الحماية من فيروس كورونا، جرى تعليق خدمات الشركة في جميع أنحاء البلاد من الساعة 6 مساءً إلى 6 صباحًا، و"أوبر باص" من 5 مساءً إلى 7 صباحًا بدءًا من اليوم 25 مارس حتى إشعار آخر.

كما وجهت الشركة بعض نصائح الأمن والسلامة خلال رحلة العميل في الساعات المسوح بها، منها غسل وتعقيم اليدين قبل دخول السيارة وبعد الخروج منها، بالإضافة للجلوس في الكرسي الخلفي لتواجد مساحة كافية بين الراكب والسائق، كما طلب الشركة من العملاء تغطية الفم والأنف في حالتي السعال أو العطس، وفتح النافذة لتحسين التهوية داخل السيارة.