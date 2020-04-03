بسمة وهبة عن الإخواني أحمد منصور: "آفاق مدفوع الأجر للهجوم على مصر"

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الإخوان، ومذيع قناة الجزيرة القطرية، الإخواني أحمد منصور، قائلة إنه "آفاق مدفوع الأجر، ويمثل أحقر نموذج ممكن تشوفه في حياتك.. أحمد منصور يعاني حالة فجر مع مصر، والكذب والتدليس والازدواجية، حيث انتقد مصر حينما أرسلت مساعدات لإيطاليا، بينما مدح تركيا في نفس الموقف ".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الأزمات كاشفة وفاضحة، ومنذ بداية أزمة كورونا، واتضح أن فراد جماعة الإخوان لا يفرق معهم مصر وشعبها، مستطردة :"شغالين أكاذيب وشائعات، حيث يوجهون الشتائم لمصر ويمدحون قطر وتركيا".

وواصلت :" المعدن الحقيقى للمصريين يظهر قت الشدة، وعرفنا مين المخلص والخائن ومين الكذاب.. الإخوان ممتلئون بالأكاذيب والغل ضد مصر".