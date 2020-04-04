ربة منزل وابنة خالتها.. القبض على عصابة سرقة المواطنين بالإسكندرية

"مكنش معانا فلوس فقولنا نسرق الناس في الأماكن الزحمة والمحلات التجارية".. بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل وابنة خالتها بتفاصيل تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإسكندرية، وقررت النيابة حبس المتهمتان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رءوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن رئيس قسم إدارة النشل بضبط سيدتين لسرقتهم ربة منزل.

وبالفحص والتحري تبين قيام سيدتين بسرقة ربة منزل أثناء عودتها لمنزلها بطريق المحمودية وقيامهما بسرقة 10 آلاف جنيها وسلسلة وخاتم ذهبي وتركوها وفرا هاربين.

بتقنين الإجراءات، تم ضبطهما واعترفوا بقيامهم بارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أرشدوا عن المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.