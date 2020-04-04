أسامة حمدي عن تطعيم الدرن: 5 دول تدرس تأثيره على كورونا

تحدث الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، عن ما إذا كان تطيعم "الدرن" الذي جرى تطعيم الأطفال به قد يقلل من مضاعفات كورونا أم لا.

وقال خلال فيديو بثه برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc": "التطعيم ضد الدرن يرفع المناعة الكلية للجسم، وليست خاصة بكورونا على وجه التحديد، وأغلب المصريين عموما أخدوا هذا التطعيم".

وأضاف: "عند بعض الأفراد التطعيم مش بيبقى شغال بفاعلية معاهم، لأن ده بيتوقف على طريقة إعطاء التطعيم وجرعته ونوع السلالة".

وتابع: "5 دول بتعمل أبحاث جيدة جدا وعايزين يشوفوا لو كبار السن أو الهيئات الصحية أخدت هذا التطعيم هيبقى فيه وقاية من الفيروس أو مضاعفاته أم لا، وما زال عندنا أمل فيه ويكون بشرى كويسة لنا كمصريين لأننا أخدنا هذا التطعيم، لكن منقدرش نجزم في الوقت الحالي".