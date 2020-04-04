أستاذ بجامعة هارفارد: إجراءات مصر لمواجهة كورونا جيدة للغاية

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز "جوزلين" بأمريكا، إن الخطوات التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى الآن جيدة جدا، وخصوصوا غلق أماكن التجمعت وحظر التجوال.

وأضاف حمدي خلال فيديو بثه برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "كلها قرارات جيدة جدا، والفترة اللي جيه هيتوقف فيها الأمر على كمية أسرة العناية المركزة الموجود عندنا قد إيه، وعدد أجهزة التنفس الصناعي، ووجود الأطقم المدربة على استخدامها وسرعة الاستجابة، ونقل الناس للمستشفيات ووجود أماكن بديلة للمستشفيات".

وتابع: "كل دا مهم وهيفرق معانا لو أخدنا كل الاحتياطات الكافية، والوفيات معظمها بيحصل في كبار السن والمرضى بالأمراض المزمنة، واللي الجهاز المناعي بتاعهم بيبقى أضعف زي مرضى السكري والفشل الكلوي والسرطان والربو والمدخنين".

واستطرد: "الأفضل عدم الخروج من المنزل وإذا كان فيه حد مخالط أو مريض لابد من الحرص الشديد".