أسامة حمدي: هناك لقاح ضد كورونا يجرب في واشنطن

أجاب الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة "هارفارد"، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز "جوزلين" بأمريكا، على سؤال أحد المتابعين، حول ما إذا كان هناك لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال حمدي، خلال فيديو بثه برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "هناك لقاح يجرب حاليا في واشنطن، وتم فعلا التجربة على نحو 45 شخصا، وفيه 4 شركات أخرى بتعمل اللقاح، وعشان نتأكد من أمان هذا اللقاح نحتاح من 12 إلى 18 شهرا".

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد علاج ضد الفيروس، لكن يتم استخدام بعض الأدوية التي تستخدم في علاج الفيروسات الأخرى والتي تقلل من تكاثر الفيروس، منها أدوية مستخدمة ضد الإيدز وإيبولا وأدوية أخرى لتقليل الالتهابات مثل دواء الملاريا وأدوية أخرى في اليابان".

وأوضح أن هناك أبحاث تفيد أن أدوية الملاريا تقدم نتيجة متوسطة وجيدة، وأدوية أخرى تستخدم لعلاج التهابات المفاصل جُربت أيضا. مشددا على أن هذه الأدوية لا تؤخذ للوقاية لكنها لا تعطى إلا في المستشفيات ولا تؤخذ إلا لعلاج الحالات الحرجة.