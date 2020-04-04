شمال سيناء تتابع أي وافد للمحافظة للحفاظ على "صفر كورونا"

قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه جرى تشكيل مجموعة عمل صحية، تعمل بالأجهزة الخاصة بها، موجودة على الطرق ومنافذ الدخول والخروج للمحافظة، بحيث يجري تسجيل بيانات أي قادم من الخارج للمحافظة، ومتابعته بواسطة 6 إدارات صحية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه حتى الآن التجربة ناجحة.

وأعرب شوشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أمس، عن قلقه بسبب وفود أعداد من الأهالي من القاهرة للسكون في الشاليهات المتواجدة على البحر.

وأوضح شوشة أن الشواطئ مغلقة، وأن تجربة شمال سيناء في التعامل مع العناصر الإرهابية، جعلت وجود وعي لدى الأهالي وطواعية في تنفيذ التعليمات، ولذلك هي المحافظة الوحيدة بمصر الخالية من من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).