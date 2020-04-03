بالأرقام.. إحصائيات كورونا في الأسبوع السابع مقلقة: سجل 54% من الوفيات

كشفت الأرقام المعلنة من وزارة الصحة عن وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر، تسارع في معدلات حالات الإصابة الجديدة والوفيات خلال الأيام الستة الأخيرة، حيث يرتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة تدريجيا من 33 حالة في 29 مارس الماضي، إلى 120 في 3 أبريل، وخلال تلك فترة، سجل فيها مؤشر الإصابات الجديدة أكبر زيادة دون تراجع أو ثبات في الأرقام.

وأوضحت الأرقام أن عدد الوفيات خلال الأسبوع الأخير (الفترة من 28 مارس إلى 3 أبريل) بلغ 36 حالة وفاة، بنسبة 54% من إجمالي عدد الوفيات في مصر، كما بلغت نسبة الإصابات الجديدة خلال تلك الفترة 449 حالة بنسبة 45% من إجمالي الإصابات.

وكشفت الأرقام أن عدد حالات الوفاة لم يقل عن 5 حالات في اليوم الواحد، بداية من 31 مارس بل أنه سجل أعلى رقم يومي في 3 أبريل بـ8 حالات بنسبة 12% من إجمالي 66 حالة، و120 إصابة بنسبة 12% أيضا من إجمالي 985.

ومن 19 مارس الماضي وحتى الآن لم يمر يوما واحدا دون تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل، وكانت الأيام الأعلى خلال تلك الفترة هي 27 و28 مارس، و1و2 أبريل بـ 6 حالات، إضافة إلى 8 حالات في 3 أبريل ليصبح مجموع 5 أيام فقط 32 حالة، حوالي نصف إجمالي حالات الوفاة البالغ 66.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قالت إن معظم الدول التي لم تتخذ إجراءات احترازية قوية وصلت إلى الذروة في عدد الإصابات في الأسبوع السادس أو السابع من دخول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن السبت الماضي هو أول أيام الأاسبوع السابع.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي إصابات كورونا المستجد التي جرى تسجيلها في مصر حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وفي 24 مارس الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بفرض حظر التجوال في البلاد من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا ضمن إجراءات المرحلة الثانية لمواجهة انتشار وباء كورونا.