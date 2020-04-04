"رسالة" عن تعرضها للانتقاد: عصابة على فيسبوك.. وندفع أكثر مما نحصل عليه

قال دكتور شريف عبدالعظيم رئيس جمعية "رسالة"، إن الانتقادات الموجهة للجمعية على خلفية "تحدي الخير" سخيفة جدا، مشيرا إلى أن الحملة التي شنتها الجمعية مؤخرا نجحت وحصلت على التبرعات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، أمس: "فوجئنا بعصابة على فيسبوك، وهو عدد لا بأس به من الناس، ادعوا إننا منتمون إلى الإخوان ونسرق التبرعات، وادعت سيدة أننا نحصل على صور بطاقات الرقم القومي للمواطنين ونرميها في الشارع، وهذا كذب لأننا ضد التجمهر ولا نحصل على البطاقات من المواطنين".

وتابع: "بنقول متتجمهروش ابعتوا لنا على واتساب، وهنساعد لو الحالة تستاهل، والفيديو مفبرك، وعمل انتشار ضخم جدا".

وأشار، إلى أن الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحدثت إليه وسألته عما أثير: "عملت لجنة تحقيق وخرج تقرير اللجنة وأكد أننا صرفنا التبرعات فيما وجهت له، بل أننا صرفنا أكثر من التبرعات بنحو 5 ملايين جنيه، واللجنة أثبتت براءة رسالة، وأننا ندفع أكثر بكثير من التبرعات".