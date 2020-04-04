المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: الشائعات صارت أكثر عددا وعمقا

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن معدل الشائعات يزيد، كما أنها أصبحت أكثر عمقًا: "في البداية معظمها كانت بسيطة ومعلوماتها واضحة وسطحية، ولكن حاليا أصبحت أكثر تعقيدا، وأصبحنا نحتاج إلى أكثر من جهة للرد عليها، لأنها لا تخص جهة واحدة فقط".

وأضافت، للإعلامي عمرو خليل، أثناء إجراء جولة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عرضتها حلقة الجمعة من برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أمس، أن المركز يتصدى للشائعات التي تهم المواطن بشكل مباشر وتؤثر على حياته اليومية، موضحة أن التعليم، التموين، والتضامن هي الأكثر استهدافا لتشكيك المواطنين في الإنجازات وجهود الدولة: "نستغرق وقتا لتجميع كافة المعلومات".

وأشارت، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بالترويج لكافة أنشطة الحكومة بشكل دقيق ومعلومات موثقة في إطار كامل من الشفافية بطريقة سهلة وجذابة: "نعمل على تجميع أنشطة أجهزة الدولة، حتى نعرضها المواطن بطريقة سهلة ومبسطة وآليات تتواكب مع هذا العصر ليحكم في نهاية المطاف".

وواصلت: "نحاول الوصول إلى المواطن من خلال طرق مختلف، مثل وحدات الإنتاج المرئي والمسموع، بشكل واضح وشامل وتفصيلي في إطار من الشفافية الكاملة".