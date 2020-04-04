من صلاة الجنازة للمقابر.. رحلة دفن مصابة بـ كورونا رفض أهلها استلام جثمانها

قالت مصادر، لـ"الوطن"، أن طبيبة وطاقم تمريض يضم 3 ممرضات من مستشفى العزل الصحي بالنجيلة هن من تولين الغسل وتكفين السيدة المتوفاة وهي مصابة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي توفت بعد إصابتها بحالة نفسية سيئة لوقوع مشادات مع أقاربها في مكالمة هاتفيه، ويكتمل المشهد المظلم برفضهم استلام جثتها خوفا من الإصابة بكورونا.

وأضاف المصدر أن سيارة الإسعاف نقلت الجثة بعد أن أدى أطباء المستشفى وبعض العاملين صلاة الجنازة عليها في المستشفى، ثم توجهت سيارة الإسعاف من مستشفى النجيلة في الساعات الأولى من صباح ،اليوم، السبت إلى مقابر الطابية خارج الكتلة السكنية بالإسكندرية والمخصصة لدفن المتوفيين جراء كورونا.

وأكد المصدر الطبي أن السيدة الحاملة لفيروس كورونا تدعى أمينة، 64 عاما، وحولت يوم 31 مارس من الإسكندرية إلى مستشفى النجيلة دون ظهور أعراض المرض عليها وتوفت متأثره بأزمة قلبية نتيجة المشادات الكلامية التي حدثت بينها وبين ذويها خلال مكالمة هاتفية وعقب علمهم بوفاتها رفضوا استلام جثتها فحررت إدارة المستشفى محضرا بالواقعة في قسم شرطة النجيلة.