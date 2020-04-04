"كارو" تستقبل عمرو يوسف بقياس درجة حرارته و"وشه الحلو"

استقبلت "كارو" ابنة "أبلة فاهيتا" بالنجم عمرو يوسف، بقياس درجة حرارته للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما رحبت به على طريقتها ببرنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع على فضائية On E، بتوجيه عدد من الأسئلة الغريبة إليه.

بدأت الحلقة بفيديو ساخر قدم فيه عمرو يوسف بأن "وشه مش بس حلو.. ده حلو على كل القريبين منه"، كسخرية من أن وقوع الكثير من المصائب والحوادث للقريبين منه، واستدل التقرير على ذلك بقتل زوجته وأخيه ووالدته بمسلسل "طايع"، وحماه اتشل، وقتل اخته بمسلسل "جراند اوتيل"، وقتل صديقه بـ"مواطن إكس"، بالإضافة لمقتل حبيبته في فيلم "هيبتا".

وسألت كارو "يوسف" عن الشخص الذي يتمنى أن يتابعه عبر حسابه الشخصي انستجرام، ليرد: "روبرت دي نيرو الممثل الأجنبي الشهير".

كما رد "يوسف" عند سؤاله عن القرار الذي سيفعله في حالة كان سيدة بدلا من كونه ذكر قائلا: "أول حاجة هعملها هتجوز وأقعد في البيت".

واستضاف البرنامج علي يوسف، شقيق الفنان عمرو يوسف، ولعبا لعبة أسعدت حاضري التصوير.