ماهو العدد الفعلي لمصابي كورونا داخل المستشفيات المصرية؟

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، عن آخر الإحصائيات المتعلقة بأعداد حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل البلاد، والتي كشفت عن أكبر حصيلة يومية من المصابين والمتوفين.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 120 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في مصر إلى 985، كما أعلنت عن 8 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 66 حالة.

وأشار البيان نفسه إلى وصول عدد حالات الشفاء إلى 216 حالة خرجوا جميعهم من المستشفيات، بعدما تأكد شفاءهم تماما من الفيروس.

ويشمل إجمالي الحالات التي يتم تحديثه يوميا، المصابين الحاليين بالإضافة إلى الحالات التي توفت إثر الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى حالات الشفاء، والذي يصل مجموعهم في النهاية إلى 985.

ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة، فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفيات المصرية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد حاليا، هو 703 حالات، وذلك بعد وفاة 66 حالة، وخروج 216 من المستشفيات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الـ703 حالات المتواجدة بالمستشفيات حاليا، يأتي ضمنهم 80 حالة تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية لسلبية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تحول نتائج 296 حالة، منهم 216 حالة خرجت بالفعل، ليتبقى 80 حالة تنتظر تأكد شفاءها من أجل الخروج من أماكن تلقيهم للرعاية الطبية.