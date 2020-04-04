طلاب أولى ثانوي بأسيوط يواصلون استلام شرائح التابلت من 13 مدرسة

تواصل مديرية التربية والتعليم بأسيوط تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بـ 13 مدرسة على مستوى 11 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، برعاية وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط منعا للزحام وتيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم وفي ضوء الخطة الشاملة للدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه جار تسليم الشرائح للطلاب بانتظام دون أي تزاحم نظرا لتقسيم الطلاب وأولياء الأمور وتجهيز مقرات المدارس وتعقيمها وتطهيرها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والشركة المصرية للاتصالات.

لافتا إلى إنه تم تخصيص 13 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لتسليم شرائح البيانات الخاصة بتابلت طلاب الصف الأول الثانوي حيث تم تخصيص مدرستين بإدارة أسيوط التعليمية هما مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات وناصر الثانوية العسكرية بنين وفي إدارة ديروط التعليمية تم اختيار مدرسة يحيى كيلاني الثانوية وديروط الثانوية بنين وفي القوصية تم اختيار مدرسة أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات وفي منفلوط مدرسة منفلوط الثانوية بنين وفي أبوتيج مدرسة مصطفى محمود يونس الثانوية بنات وفي البداري مدرسة البداري الثانوية المشتركة وفي مركز صدفا تم اختيار مدرسة صدفا الثانوية بنين وأبنوب مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية العسكرية وفي الغنايم مدرسة الغنايم الثانوية بنين وفي ساحل سليم تم اختيار مدرسة ساحل سليم الثانوية بنات وفي الفتح مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنين لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم كما تم توفير المطهرات اللازمة وتعقيم المدارس التي يتم العمل بها.

وأعلن المهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط أنه جار استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال يومي الجمعة والسبت داخل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين ويستطيع أولياء الأمور الحصول على الشريحة الخاصة بالتابلت المدرسي بسهولة من خلال فرق العمل التابعة للمصرية للاتصالات والمتواجدين في الإدارات التعليمية المختلفة وكذا داخل المدارس التي تم تحديدها بالإدارات التعليمية دون أي تكدس أو ازدحام حيث تم تنظيم عمليات التسليم بشكل آمن خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره لتجنب تكدس أولياء الأمور والطلاب في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصا على سلامتهم لافتا إلى أن موظفي المبيعات متواجدين في المدارس المخصصة منذ أمس لتسليم الطلاب وأولياء الأمور الشرائح بسهولة ويسر دون الحاجة للتكدس والزحام.