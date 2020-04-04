أسيوط تواصل حملات تطهير المنشآت والمرافق للوقاية من كورونا

توصل الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط أعمال حملات تطهير المنشآت والمرافق بجميع مراكز المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتحت إشراف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشات الحكومية والغير حكومية وماكينات الصرافة الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية وكافة المرافق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وفى سياق متصل ترأس نائب المحافظ الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب والشرق، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال، وبمشاركة المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات ووحدات الطب البيطري ومراكز الشرطة والأقسام ومراكز الشباب بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتي خصصتها وزارة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ، المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.