وزيرة الهجرة تثمن مبادرات المصريين بالخارج لتجاوز أزمة كورونا

ثمنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدور البارز الذي يؤديه المصريون بالخارج لدعم أشقائهم من المصريين العالقين، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، مؤكّدة أنَّ المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

وتوجهت وزيرة الهجرة بالشكر للمهندس محمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة "صفوة" للتطوير العمراني، لدوره الكبير في مساعدة المصريين العالقين في دول إيطاليا وفرنسا والنمسا وأسبانيا، وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتوفير كمامات وأدوات تعقيم، وكذا مساعدة كبار السن منهم وغير القادرين على مغادرة المنزل، في قضاء متطلباتهم اليومية، وإرسال إعانات للحالات المُلحة.

يأتي ذلك في إطار مبادرات المصريين بالخارج للمشاركة المجتمعية؛ حيث تلقت وزارة الهجرة عدة مبادرات لمساعدة المصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما يمكن للمصريين في دول: إيطاليا وفرنسا والنمسا وأسبانيا، التواصل مع هاني فوزي مدير فروع الشركة لتلقي طلباتهم على رقم: 33698968387 00 عبر تطبيق "واتس آب".

أنت أيضا يمكنك المساهمة في المبادرة إذا كنت مستعدًا لمساعدة المصريين بالخارج.