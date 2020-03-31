"شباب مصر في فرنسا": وزارة الهجرة تواصلت معنا لحصر بيانات المصريين العالقين

تقرر تنظيم رحلة استثنائية ذهاب فقط باريس - القاهرة اليوم الثلاثاء، بسعر تقريبي حوالي 400 يورو للتذكرة، وذلك طبقاً لأعداد المسافرين الراغبين في السفر لأرض الوطن على متن هذه الرحلة الاستثنائية.

وقال محمد زيان، المسؤول الإعلامي بجمعية شباب مصر في فرنسا، إن العالقين بفرنسا هم الذين حالت ظروف انتشار فيروس كورونا في العالم دون رجوعهم لمصر ، وذلك نتيجة انقطاع رحلات الطيران بموجب توصيات منظمة الصحة العالمية لمنع نقل الفيروس.

وأضاف زيان لـ"الوطن": "ينطبق لفظ العالقين على الطلاب ، من دخلوا فرنسا بتأشيرة سياحية بقصد الفسحة أو الزيارة أو العلاج أو قضاء شهر عسل ، وحالت الظروف الدولية دون عودتهم للبلاد".

وتابع: "هناك جهود تحري على قدم وساق بين وزارة الخارجية عبر سفاراتها وقنصلياتها لرصد العالقين لإعادتهم للوطن، وذلك في ظل القرار الصادر من وزير الخارجية بذلك والاهتمام بالعالقين، لحين الرجوع وتقديم العون لهم، إضافة للجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، حيث تواصلت الوزارة معنا - جمعية شباب مصر بفرنسا - وأرسلت لنا خطاب تطلب حصر العالقين وأرقام هواتفهم حتى يمكن التواصل معهم لعودتهم لمصر".

وأوضح أن رحلة اليوم التي ستنطلق من باريس للقاهرة ، فإنها تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإعادة العالقين وكانت القنصلية العامة بباريس أعلنت عنها والتي تعد الثانية لإعادة العالقين المصريين بفرنسا .

وتواصلت القنلصية المصرية في باريس مع الجهات المعنية فى كل من مصر وفرنسا لتنظيم رحلة استثنائية للمواطنين المصريين العالقين فى فرنسا ممن ليس لديهم إقامات دائمة في فرنسا أو أي من دول الاتحاد الأوروبي، أو الدارسين والمبعوثين، أو ممن لديهم تأشيرات سياحية تنتهي خلال الفترة المقبلة واضطروا للبقاء في فرنسا بسبب قرارات حظر الطيران بين البلدين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.