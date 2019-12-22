جاء عام 2019 يحمل بين طياته خطوات بارزة في طريق تعزيز دور وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد جاء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية،وجاء مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، ولم تغب الكيانات المصرية عن اهتمامات الوزارة، فجاء المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج في أول نسخة منه، ليلتقي ممثلو تلك الكيانات ويعرضون مقترحاتهم وسبل تنفيذها، وإيمانًا بأن لدينا كنوز بشرية حول العالم في شتى أنحاء العالم، جاءت مؤسسة مصر تستطيع؛ لتصبح بوتقة للعلماء والخبراء المصريين بالخارج؛ للاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات.

وتنفيذا لرؤية وزارة الهجرة في الاهتمام بالشباب، تم تنظيم الملتقى السابع عشر لشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث، بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، لتعريفهم بتاريخهم وحضارتهم، وحرصًا على تعميق هويتهم العربية جاء تطبيق "اتكلم مصري"، ليقدم تدريبات باللهجة العامية المصرية، ليتقن أبناؤنا بالخارج لغتهم ولا يشعرون بالاغتراب، كما حرصت الوزارة على نشر انطباعات المصريين الذين زاروا مصر خلال إجازاتهم، "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر" والتي جذبت ملايين المشاهدات من المصريين بالداخل والخارج.

وفي إطار حرصنا على الاستفادة من القوى الناعمة للمصريين بالخارج، جاء رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو بكندا، للمرة الأولى، والذي صحبته تخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالحضارة المصرية في كندا، ما يعمق دور مصر تاريخيًا، وفي إطار انفتاح مصر على دول الجوار، جاءت مبادرات «إحياء الجذور» والذي أعقبه المنتدى الثاني للصداقة المصرية اليونانية، كما جاء التعاون مع الأزهر الشريف لإطلاق مبادرة "مصر بداية الطريق" للاستفادة من خريجي الأزهر والجامعات المصرية الأخرى؛ في الترويج لمصر في بلادهم، وتلتها مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، للاستفادة من المصريين بالخارج، الذين تخرجوا في جامعات مصر المختلفة، وتقديم خبراتهم العلمية لجامعاتهم التي تخرجو منها، ولم تغفل الوزارة الاهتمام بأبنائنا العاملين بالخارج، فجاء قرار مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تلبية لمطالبهم، كما جاء الاهتمام بالشباب المصري بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، متمثلا في تنفيذ عدد من البرامج المعتمدة في تلك المحافظات، لتدريبهم على الحرف المختلفة وريادة الأعمال، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

"مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

في إطار استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، واصلت الوزارة دورها المنوطة به وهو تعزيز التعاون مع خبرائنا بالخارج لينطلق قطار مصر تستطيع إلى محطته الخامسة "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 15 وحتى 16 أكتوبر، بمشاركة 65 مستثمرًا مصريًا بالخارج، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، وللاستفادة من خبراتهم في عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بالاقتصاد والتنمية والاستثمار.

وقد أثمر المؤتمر عن 22 توصية جاء أبرزها كالآتي: وضع خطة طموحة لجذب السياحة لمصر بما يتناسب مع الإمكانيات المصرية، وضرورة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار في مجال السياحة، خاصة في ضوء عدم وجود أي مواد في قانون الاستثمار خاصة بالاستثمار السياحي، وتفعيل دور كافة وسائل الإعلام للترويج للسياحة في مصر، والاعتماد على أساليب ترويج جديدة وغير نمطية، والتركيز على القطاعات التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وتأهيل الموارد البشرية المصرية وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد البشرية، والاهتمام بالمشروعات التي يتم من خلالها نقل التكنولوجيا لمصر وتوطينها مع ضرورة الاهتمام بمفهوم الجودة، وعمل توصيف تفصيلي للأسواق المستهدفة للتصدير، وكذلك تحديد ماذا ننتج وماذا نصدر في ضوء الإمكانيات والمزايا النسبية، والاستفادة بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتحسن في بيئة الأعمال بالعمل على استمرار التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار والعمل في السوق المصري، وضرورة إنشاء صندوق لاستثمارات المصريين في الخارج للاكتتاب فيه، مع تشجيعهم على الاستثمار في صندوق مصر السيادي، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية لزيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية في السوق الأفريقية، والنهوض بالتعليم الفني، وتهيئة مناخ مناسب لتدريب العاملين على مختلف المهن، وتمكينهم وتشجيعهم للقيام بالمبادرات والابتكار، مع العمل على ترجمة كل ما هو متعلق بمعلومات خاصة بالاستثمار في مصر، والشركات وإفصاحاتها، والخطط المستقبلية إلى اللغة الإنجليزية والإعلان عنها في ذات اللحظة التي يعلن عنها باللغة العربية، لمنح مبدأ تكافؤ الفرص وجذب مزيد من الاستثمار من الخارج سواء من المصريين بالخارج أو المستثمرين الأجانب.

مؤسسة مصر تستطيع

ونتاجا لتلك المؤتمرات، فقد دشنت الوزارة في أبريل 2019 مؤسسة مصر تستطيع رسميًا، وفتحت باب العضوية بالمؤسسة، لكافة العلماء والخبراء المصريين بالخارج، ودعت خبراء مصر بالخارج إلى الانضمام للمؤسسة، حيث تم فتح باب العضوية على أن يكون التسجيل عبر الموقع الرسمي لها، وقد أبرمت المؤسسة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون من شأنها تعظيم الاستفادة من جهود وخبرات علمائنا وخبرائنا بالخارج في مجالات مختلفة خاصة الطبية، أبرزها منحة الدكتور هشام عاشور، لتدريب أطباء مصريين في ألمانيا، والتعاون مع مؤسسة "مصر بلا مرض" لاستقدام أطباء مصريين من الخارج أصحاب تخصصات مختلفة وذلك لتقديم خدماتهم الطبية المختلفة لأبناء وطنهم.

الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وفي أبريل 2019 أيضًا، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتشكيل غرفة عمليات مكونة من فريق عمل الوزارة وبحضور اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات؛ لتلقي استفسارات المصريين بالخارج ورصد المعوقات التي قد تواجههم أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تلقت الغرفة كافة استفسارات المصريين بالخارج حول عملية الاستفتاء للرد عليها، ورصد كل ما يعوق عملية التصويت بالنسبة لهم للتعامل معها وتم التدخل لحلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية، وكانت الغرفة على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر، كما تم تجهيزها بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظةً بلحظة، وكذلك سيتم نشر خريطة بأماكن ومواعيد الاستفتاء حول العالم.

المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج

وفي يوليو 2019، عقدت وزارة الهجرة المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج على مدار يومين، بحضور ٥٥ كيانا من ٣٣ دولة بمجمل 11 جلسة وورشة عمل تناقش محاور يأتي في ‏طليعتها قانون الهجرة الجديد، والخدمات الحكومية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج.

رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو

وفي ذات الشهر أيضًا، شهدت السفيرة نبيلة مكرم مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو بكندا للمرة الأولى، وذلك في إطار موافقة البرلمان على الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات، وكذلك تقديرًا وعرفانًا بدور الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي ونجاحها في تعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد. كما التقت عددا من الأساتذة والباحثين والطلاب المصريين في جامعات كندا، وذلك بالمركز الثقافي المصري على هامش زيارتها إلى مدينة مونتريال، وأطلقت مبادرة جديدة بعنوان "رابطة المرأة المصرية بكندا"، وذلك بالتعاون بين القنصلية المصرية في مونتريال وسيدات الأعمال، مشيرة إلى حرصها على تدشين المبادرة خلال زيارة وزيرة الهجرة التي شجعت ودعمت المرأة المهاجرة.

الملتقى السابع عشر لشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيل الثاني والثالث

وفي أغسطس 2019، وفي إطار ربط المصريين بالخارج بدولتهم الأم، نظمت وزارة الهجرة الملتقى السابع عشر لشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيل الثاني والثالث خلال هذا العام بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الدفاع والثقافة والسياحة، وكذلك البيئة التي اتفقت معها وزارة الهجرة على تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي سبتمبر 2019، وبمناسبة مرور 4 أعوام على إنشائها، احتفلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بما حققته من إنجازات في مجال رعاية الجاليات المصرية في الخارج والتواصل معهم على كافة المستويات وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية والاستفادة من خبراتهم في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم الأم مصر وبينهم وبين بعضهم البعض، وذلك في ضوء السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح البلاد.

مبادرة "إحياء الجذور"

تنظيم النسخة الثالثة لمبادرة "إحياء الجذور"، في أستراليا مخصصة للاحتفاء بالجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المتواجدة في أستراليا، وعقد العديد من اللقاءات والفعاليات التي تستهدف إلقاء الضوء على التجارب الناجحة للمهاجرين وأهمية التعايش والإخاء بين الجنسيات المختلفة، وخاصة الشباب ودورهم في الحفاظ على امتداد هذه الهوية والثقافة التي يحملونها إلى الأجيال القادمة من المهاجرين، مما يساعد على إثراء حياة المجتمعات التي يعيشون بها، واختيار أستراليا لعقد النسخة الثالثة من المبادرة، يتمثل في أنها تحتضن الملايين من المهاجرين دون تمييز أو تفرقة، كما رافق السفيرة نبيلة مكرم خلال تلك الزيارة عددا من المستثمرين المصريين لفتح مجالات التعاون بين البلدين.

وفي نوفمبر 2019، شاركت وزيرة الهجرة في المنتدى الثاني للصداقة المصرية اليونانية الذي احتضنته مدينة الإسكندرية، والذي يأتي امتدادا لسلسلة الفعاليات التي يتم تنظيمها بين الجانب المصري واليوناني والقبرصي، في ضوء مبادرة إحياء الجذور "نوستوس" التي أطلقت في أبريل ٢٠١٨، بين الجاليات الثلاثة المصرية واليونانية والقبرصية وبتشريف من رؤساء الثلاث دول، والتي تساهم في تعزيز الروابط الثقافية، وقيم الصداقة، وإبراز التاريخ المشترك والعلاقات المميزة الاستثنائية التي تربط الشعبين.

مبادرات وخدمات للمصريين في الخارج

* إطلاق مبادرات وتقديم عدة خدمات للمصريين في الخارج بهدف التسهيل عليهم، وذلك على النحو التالي:

· استفادة عدد (1.036.502) مواطن من منظومة الخدمات المقدمة من خلال نظام الشباك الواحد فى إدارة التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن منظومة حل المشاكل التى تواجه المصريين بالخارج تم استقبال عدد (4862) شكوى وتم حل (4391) شكوى.

· إصدار (11) عددًا من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك"، والتي أصبحت أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

· في ضوء حرص وزارة الهجرة على ترسيخ الهوية الوطنية والثقافة المصرية لدى أطفال المصريين المقيمين بالخارج، واصلت الوزارة فعاليات مبادرة "اتكلم مصري" لتعليم اللغة العربية لأبنائنا بالخارج، والتي أطلقت في أكتوبر 2018 بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، حيث التقت السفيرة نبيلة مكرم هذا العام، الفنان المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين النسخة الواقعية، وأعلنت مينا مسعود سفيرًا لمبادرة "اتكلم مصري" للحفاظ على الهوية الوطنية، وإتاحة تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض ومقسم حسب الفئات العمرية.

· نتيجة لمساعي وزارة الهجرة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذلك في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

· أطلقت الوزارة حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر" وذلك أثناء زيارة معالي الوزيرة الأخيرة إلى كندا، لحضور أسبوع الحضارة المصرية، وقد نجحت هذه الحملة في الوصول إلى أكثر من20 مليون متابع على صفحات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وانستجرام وتويترإضافة إلى منصة تيك توك) الخاصة بالوزارة وذلك بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، والترويج السياحي لمصر.

· أطلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، لمبادرة "مصر بداية الطريق"، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيتم خلالها تنظيم احتفالية يدعى لها كافة المسئولين رفيعي الشأن والوزراء من الدول الإفريقية والدول العربية وكذلك الدول الآسيوية من خريجي جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية، في إطار تأكيد الدور الريادي للدولة المصرية على الصعيد الإفريقي والعربي وإثراء العلاقات مع الدول الآسيوية، كما يأتي أيضًا في إطار إعلان السيد الرئيس عام 2019 عامًا للتعليم، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، فضلًا عن عقد عدة اجتماعات بحضور ممثلي الجهات والجامعات المشاركة بالمبادرة، لبحث آخر تطورات التحضيرات لفاعليات المبادرة وما تم الانتهاء إليه من إعداد القوائم الخاصة بالمشاركين من خريجي الجامعات المصرية من كافة دول العالم.

· إطلاق مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، خلال مؤتمر نظمته جامعة طنطا بمشاركة الدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، وأحد أبناء الجامعة، الذين بادروا بالموافقة على البدء في المبادرة التي تمثل جامعة طنطا باكورة انطلاقها، لتطوف بعدها جامعات مصر المختلفة، ليقوم علمائنا وخبرائنا بالخارج برد الجميل لجامعاتهم التي تخرجوا منها واستفادة هذه الجامعات من خبراتهم التي اكتسبوها خلال فترة عملهم بالخارج كل في مجاله.

· بحثت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع كل من السيد مدير إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي، وممثلين من وزارتي الخارجية والاتصالات، ولجنة فنية تجنيدية متخصصة لبحث التحول الرقمي والربط الإلكتروني؛ للتيسير على الشباب المصريين الدارسين بالخارج، فيما يتعلق بإثبات وتسجيل موقفهم الدارسي بالخارج، والحصول على مستند رسمي لتقديمه لإدارة التجنيد، لإنهاء موقفهم من التأجيل الدراسي واستخراج تصريح السفر.

· أعلنت وزيرة الهجرة قرار مجلس الوزراء عن فتح الإجارزات للمصريين العاملين بالخارج المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما أعلنت عن مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وخصيصا التابعين للشركات القابضة بقطاع الكهرباء، استجابة لطلبات عدد من العاملين بالخارج.

· عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اجتماعًا موسعًا جديدًا للجنة بحث دمج المصريين بالخارج في جهود الاستثمار والتنمية في الدولة المصرية، وطرح أفكار جاذبة لهم من بينها إمكانية إنشاء صندوق استثماري وإصدار منتجات لشرائح المغتربين المختلفة، وذلك بحضور عدد من ممثلي البنوك المصرية ووزارتي التخطيط والاستثمار، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي والبنوك الوطنية، وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمارات.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

في إطار توجيهات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الهجرة غير الشرعية، نفذت الوزارة عددًا من البرامج المعتمدة في عدد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وغير النظامية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث نجحت في تدريب نحو 2000 شاب وفتاة على المهارات الفنية وريادة الأعمال للحد من الهجرة غير الشرعية، وكذلك توعية عدد كبير من طلاب وخريجي التعليم الفني.

- التقت وزيرة الهجرة بسفير الفلبين لدى مصر والوفد المرافق له، وذلك للاطلاع على التجربة الفلبينية في مجال الهجرة والجاليات والعمالة المغتربة وبحث التعاون وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

- التعاون مع وزارة التخطيط بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتأهيل وتشغيل الشباب.

- التعاون مع برنامج الغذاء العالمي بجمهورية مصر العربية؛ لدعم أسر المصريين العاملين بالخارج وتنفيذ برامج وحملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية ومشروعات ريادة الأعمال.

- توقيع بروتوكول تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة- وكالة الأمم المتحدة للهجرة؛ لتنفيذ مشروع بشأن إستحداث وحدة تنسيق المشاريع الدولية بالوزارة والتى من شأنها زيادة المنح ومجالات التعاون مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية والدول المعنية بموضوعات الهجرة الآمنة وهجرة الأيدى العاملة والحد من أسباب الهجرة غير الشرعية.

- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:- لتعزيز أهداف الدولة فى التنمية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية مع دعم مشروعات التنمية المجتمعية والتنموية بمشاركة المصريين بالخارج.

مبادرة "مراكب النجاة"

في إطارتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة بإطلاق مبادرة "مراكب النجاة".. توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إلى أثينا؛ وعقدت اجتماع ثلاثي مع الجانبين اليوناني والقبرصي، ناقشت خلاله سبل الاستفادة من الخبرات اليونانية والقبرصية، والاتفاق علي ملامح التعاون في حملة التوعية الدولية تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس، وعلى جانب آخر، أنه تم الاتفاق مع مؤسسة "ويل سبرنج"، المتخصصة في إقامة المعسكرات وتعليم الأطفال، على عمل أنشطة وبرامج مبسطة في المدارس توضح مخاطر الهجرة غير الشرعية لأطفال القرى والنجوع بطريقة مرنة ويسهل استيعابها في المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة.

هذا إلى جانب، تنفيذ حملة ضخمة للتوعية تتعاون فيها الوزارة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، تستهدف المحافظات الأكثر احتياجا والتي تعد الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بدءًا من محافظة الفيوم، مشيرة إلى أن الحملة ستستهدف طلبة المدارس فى المراحلة الإعدادية والثانوية، وكذلك الأمهات بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من المنبع.

كما قامت وزيرة الهجرة بالتواصل مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة؛ للتنسيق بشأن مشاركة المجلس والاستفادة من جهود أعضاء فروع المجلس بالمحافظات، والاعتماد علي الميسّرات والرائدات الريفيات بكل محافطة؛ لدعم الحملة والمشاركة في توعية الامهات بأهمية توعية أولادهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

بروتوكلات مع جهات محلية ودولية

* إبرام عدد من البروتوكولات مع عدد من الجهات المحلية والدولية لتعزيز التعاون في عدة مجالات تتمثل في الآتي:

· وقعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسيد لوران دي بوك رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والمنظمة بشأن تقديم الدعم الفني لوحدة تنسيق المشاريع بالوزارة (PCU) من خلال خبراء وطنيين ودوليين، واستدامة تفعيلها فى إطار سياسة حوكمة الهجرة،وإشراك المغتربين في التنمية.

· وقعت كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتأهيل وتشغيل الشباب.

· وقعت كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية بشأن إعداد برامج لتدريب وتأهيل شباب المصريين بالخارج.

· برنامج الغذاء العالمي بجمهورية مصر العربية :- لدعم أسر المصريين العاملين بالخارج وتنفيذ برامج وحملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية ومشروعات ريادة الأعمال.

· المنظمة الدولية للهجرة - وكالة الأمم المتحدة للهجرة :- لتنفيذ مشروع بشأن إستحداث وحدة تنسيق المشاريع الدولية بالوزارة والتى من شأنها زيادة المنح ومجالات ا لتعاون مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية والدول المعنية بموضوعات الهجرة الامنة وهجرة الايدى العاملة والحد من أس باب الهجرة غير الشرعية .

· جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر :- لتعزيز أهداف الدولة فى التنمية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية مع دعم مشروعات التنمية المجتمعية والتنموية بمشاركة المصريين بالخارج.

متابعة شكاوى ومقترحات المصريين بالخارج

* تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى من المصريين في الخارج، فضلا عن صفحات وزارة الهجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التعامل معها كالآتي:

- عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة خلال عام ٢٠١٩، بلغت نحو 5000 شكوى من المصريين بالداخل والخارج، تم التعامل مع كل منها خلال هذه الفترة، إلى أن وصل نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى إلى ما يقرب 90٪ ، بواقع انتهاء نحو 4500 شكوى.

- إجراء لقاءان عبر الفيديوكونفرانس خلال مبادرة "اسأل واقترح لايف" الذي أطلقته وزارة الهجرة، للتواصل مع عدد من أبناء مصر بالخارج والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مباشرة، وتم التواصل مع عدد من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وآخر مع عدد من المقيمين بالمملكة الأردنية.

- استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، في مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، و نسقت له زيارة إلى مدينة الجلالة الجديدة بصحبة أسرته، تلبية لرغبته في زيارة هذه المنطقة الهامة، بعدما أعرب عن رغبته في الاستثمار بمصر والإقامة بها.

- تواصلت زوجة مصري مقيم بالخارج في "كوازولو ناتال" بجنوب أفريقيا، مع وزارة الهجرة وذلك لمتابعة حالة زوجها الذي يتلقى العلاج اللازم لحالته على إثر حادث تعرض له بمدينة "ديربان"، حيث أصيب عموده الفقري فضلا عن إصابته بكسور متعددة، ما دفع إلى حجزه في أحد المستشفيات هناك بوحدة الرعاية المركزة، وقد تواصلت الوزارة مع السيدة ماري نخلة رئيس الجالية المصرية في جنوب أفريقيا، والتي تواصلت بدورها مع ممثلين للجالية في المدينة وكذلك مع عدد من الأطباء، من أجل متابعة الحالة والوقوف على التطورات الطبية وتلقيه العلاج اللازم وإجراء العمليات الضرورية له، وقامت الوزارة بطمأنة أسرة المصري واستعداد الجالية لاستقبالها في مطار جوهانسبرج ونقلها للاطمئنان على زوجها.

- استقبل ممثلون عن وزارة الهجرة، في مطار القاهرة الدولي، الطالب المصري بأوكرانيا الذي تعرض لنزيف في المخ، بعد استقرار حالته الصحية، وذلك بناء على توجيهات معالي الوزيرة بعد أن تمت الاستجابة مع الاستغاثة التي تقدم بها أحد أصدقائه، وبناء عليه تم تقديم المتابعة والرعاية الصحية الكاملة له، بعد عرض فحوصاته على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة "كييف".

- تواصلت وزيرة الهجرة، مع قنصل مصر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على آخر تطورات قضية المواطن المصري "محمد حسن أحمد" المحكوم عليه بالإعدام، حيث قامت القنصلية بإرسال التماس لإعادة المحاكمة عدة مرات للسلطات السعودية، كما قامت برفع التماسه للديوان الملكي عبر وزارة الخارجية السعودية في ديسمبر 2018 ويناير 2019، وبناء عليه صدر توجيه أمر ملكي في 21 يناير 2019 لوزارة الداخلية لإبلاغ السجين بأن يتقدم بطلب لإعادة المحاكمة.

- تابعت وزيرة الهجرة تطورات الأزمة التي يواجهها الطلبة المصريين في جامعة الدونتسك الطبية في مدينة "كيرفوجراد" بأوكرانيا، حيث تعرضوا للنصب على نطاق واسع من وسطاء التعليم الذين قاموا باستقدامهم من مصر للدراسة بالجامعة في أوكرانيا، دون توافر طاقم تدريس أو مقومات للدراسة الجادة بتلك الجامعة، حيث تواصلت مع أولياء أمور الطلبة، ومع رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا؛ لتوفير المساعدة للطلبة المصريين والعمل على حمايتهم بالتنسيق مع السفارة ودعماً لجهودها في التصدي للمشكلة على المستوى الرسمي.

- في استجابة سريعة لما تلقته وزارة الهجرة، من مناشدة لأسرة مواطن مصري توفى بالأردن بإعفائهم من سداد تكاليف المستشفى، حيث إنهم غير قادرين على سدادها، فقد تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بوزير العمل الأردني نضال البطاينة، كما تواصلت مع السفارة المصرية بالأردن والسفارة الأردنية بالقاهرة، لبحث الحلول اللازمة، وبعد دراسة الموقف وطرحه على مجلس الوزراء الأردني، تم التواصل مع السيدة وزيرة الهجرة وإبلاغها بموافقة مجلس الوزراء الأردني على إعفاء اسرة المواطن المصري المتوفي من سداد تكاليف المستشفى، فضلا عن إنهاء إجراءات المتوفي واستثنائه من القوانين المنظمة لذلك ونقل جثمانه إلى مصر دون سداد مستحقات المستشفى.

- تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، لتقديم واجب العزاء وكافة سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة.

الزيارات الخارجية

* القيام بالعديد من الزيارات الخارجية بهدف التواصل المباشر مع الجاليات المصرية للوقوف على احتياجاتهم، والتعرف على مشاكلهم وبحث سبل حلها:

- زارت سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، نيوزيلندا للاطمئنان على أحوال أسر شهداء حادث كرايستشيرش الإرهابي، وقدمت واجب العزاء لأهالي الشهداء، بعد ما تم دفن جثث الضحايا اليوم، وقالت إنه كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم وللمصابين أيضًا، والتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.

- توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إلى ألمانيا لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لمؤسسة "الأديان من أجل السلام" في نسخته العاشرة بمدينة "لينداو" الألمانية، في إطار اختيار سيادتها كأحد الشخصيات المؤثرة الممثلة التي تقوم بدور في الدعوة للتسامح، حيث شهد المؤتمر مشاركة 100 دولة وحضور 900 ممثل ديني، وممثلين رفيعي المستوى لحكومات دول العالم والأمم المتحدة ومؤسسات أهلية، وممثلين من المجتمع المدني، وكبار الشخصيات والفاعلين في مجال نشر التسامح الديني.

- شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في الحفل السنوي للشبكة المصرية للسرطان ECN، بحضور قنصل مصر العام في لوس أنجلوس أحمد شاهين، حيث ألقت الكلمة الرئيسية خلال فعاليات الحفل، وكرمت الشبكة المصرية للسرطان ECN، السيدة الوزيرة تقديرًا لجهودها في رعاية مصالح المصريين بالخارج ودعم جهود الشبكة خلال السنوات الماضية، كما التقت على هامش الزيارة، مجموعة من الشباب المصريين أبناء الجيلين الثاني والثالث المقيمين بمختلف الولايات، ونقلت لهم رسالة مفادها أن مصر آمنة وستظل آمنة طالما أن أبناءها يساندونها، مطالبة إياهم بعدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله من معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- شارك مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع اللجنة الثالثة للسياسات الاجتماعية والفقر والنوع، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بأديس أبابا يومي 14-15 نوفمبر 2019، تحت شعار "إطلاق التقدم الإفريقي نحو القضاء على الفقر والحد من عدم تكافؤ الفرص"، وقد فازت مصر برئاسة لجنة، لمدة عامين 2020 – 2021، وذلك بعد انتخابات شارك فيها أكتر من 50 دولة أفريقية.

- استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد شهاب الدين آدم شاه، القائم بأعمال سفير ماليزيا في القاهرة، والسيدة نور حفيظة بنت جعفر، السكرتير الأول بالسفارة، لبحث شكوى عدد من الطلاب المصريين في ماليزيا، وسبل حلها؛ حيث أبلغتهم إدارة الهجرة الماليزية، أنها ترفض تجديد تأشيرة الدخول (الفيزا)، وأن عليهم مغادرة البلاد بحلول 10 ديسمبر الجاري لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة، وبدوره أكد القائم بأعمال سفير ماليزيا بالقاهرة، أنه سيتواصل مع السلطات الماليزية، للوقوف على أبعاد المشكلة والعمل على حلها؛ حرصًا على مستقبل الطلاب.

المشاركة في الفعاليات المجتمعية

* المشاركة في العديد من الفعاليات جاء أبرزها كالآتي:

- شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض عقارات النيل، وذلك انطلاقا من توجه الدولة المصرية بدعم وتنشيط الاستثمار الأجنبي، وتعظيم فكرة تصدير العقارات بإقامة معارض عقارية مصرية خارج الحدود المصرية بما ينشّط السوق العقاري ويرفع من أعداد الوحدات السكنية المباعة سنويا، بما يعود بالفائدة على القطاع العقاري المصري بشكل عام.

- على هامش مشاركة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في مهرجان الفنون والفلكلور "الأفروصيني"، لبت الوزيرة دعوة أحد رموز الجالية المصرية في فرنسا لقضاء يوم مع أبناء الجالية وأهالي من محافظة أسوان داخل بيت نوبي، واستعرض أبناء الجالية وأهالي أسوان، أمام الوزيرة العادات والتقاليد والحياة في البيت النوبي الأصيل، وكيف نجحوا في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية الأصيلة بالخارج.

- زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على الترويج للمستشفى الخيري، والذي يقدم خدماته بالمجان للأطفال في واحدة من أكثر المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، والتواصل مع المصريين بالخارج، حول دعم المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر.

- شارك عدد من أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات في ملتقى الأديان العالمي "هيا بنا نصلي معًا" في دورته الخامسة، والذي يعقد بمنطقة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، تلبية لدعوة وزارة الهجرة لهم للمشاركة في المؤتمر، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جميع الجاليات المصرية في كل دول العالم، وربط وبناء جسور التواصل مع الوطن الأم.

- قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بزيارة معرض "تراثنا" الذي نظمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة الدكتورة نيفين جامع، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شارك فيه 500 عارض لكافة الحرف اليدوية.

- شاركت وزيرة الهجرة في فعاليات الدورة الرابعة من معرض "Destination Africa 2019"، الذي ينظمه المجلس التصديري المصري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، والذي شارك به وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج؛ وذلك ضمن ثمار مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.

- أجرت وزيرة الهجرة جولة تفقدية لمشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية، والذي يقام على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها؛ للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت، وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصري.

- شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، في جلسة "التكامل بين الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة" ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة، الذي عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، استعرضت خلالها جهود الوزارة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

- التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، السيدة صوفيا زاكاركي نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، والسيد ياني كريسولاكيس أمين عام وزارة الخارجية لشئون المغتربين، والسفير نيكولاس جاراليديس، لبحث سبل التعاون لخدمة المغتربين، وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمغتربين.

- منحت جمعية الصداقة المصرية اليونانية، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "وسام الاسكندر الاكبر"، أعلى الأوسمة اليونانية للأنشطة المجتمعية؛ تقديرا لدورها في تعزيز التعاون بين شعوب الدولتين (مصر واليونان).

- التقت وزيرة الهجرة السيد جامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدى القاهرة، لبحث التنسيق من أجل الاحتفاء بالجالية الإيطالية وتاريخها العريق في مصر في إطار مبادرة إحياء الجذور التي تتبناها وزارة الهجرة.