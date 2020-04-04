الروم الأرثوذكس: الأسبوع المقدس وخدمات عيد القيامة خلف أبواب مغلقة

أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس، استجابتها لجهود الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث طالب البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، مطارنة طنطا وبور سعيد ومصر الجديدة وكهنة البطريركية في القاهرة والإسكندرية أداء جميع خدمات أسبوع الآلام المقدس وخدمة الجمعة العظيمة وسبت النور وعيد القيامة خلف أبواب مغلقة في كنائسهم دون حضور قبطي.

وسيترأس البابا ثيؤدوروس الثاني الليتورجيات والخدمات من أحد الشعانين حتى عيد القيامة في كنيسة البشارة بالمقر البطريركي إلى جانب دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية، وستنقل جميع الخدمات، من خميس العهد حتى أحد القيامة عبر الإنترنت.